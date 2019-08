TERMOLI. In questi giorni sono stati collocati i nuovi cassonetti degli abiti usati, 27 in totale, così distribuiti sul territorio comunale:

via Biferno (campo sportivo e ingresso Misericordia)

viale S. Francesco (fronte ospedale)

via dei Pioppi

via Panama (chiesa del Carmelo)

via dello Stadio

via Argentina (chiesa Sacro Cuore)

piazza Largo delle Foibe

via Montecarlo (chiesa Crocifisso)

via Pascoli

via Padova

via Firenze

via Rio Vivo (parcheggio Giorgione)

via Sardegna

viale Trieste

piazza del Papa

viale d’Italia

via Corsica

via Arti e Mestieri (Ecocentro comunale)

I nuovi contenitori studiati da Rieco Sud e utilizzati per la raccolta sono innovativi nella forma e nell’aspetto per essere facilmente visibili e rendere comprensibile ai cittadini la funzione del cassonetto.

Recuperando gli abiti usati si riduce la quantità di rifiuti indifferenziati da smaltire e si compie un importante gesto di solidarietà sociale.

Nei cassonetti degli abiti usati vanno conferiti abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse, coperte, scarpe appaiate in buono stato e altri accessori per l'abbigliamento. Gli abiti e gli accessori devono essere in buono stato e introdotti nei contenitori in buste ben chiuse e non troppo voluminose.