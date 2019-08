Bonifica in via Lissa Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Continuano anche nel periodo estivo e di massima affluenza turistica gli interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale da parte della Rieco Sud. Nella mattinata di ieri gli operatori sono intervenuti su diversi punti sensibili, tra cui via Lissa, dove è stata raccolta una ingente quantità di rifiuti abbandonati tra cui Raee e ingombranti.

L’Azienda rinnova l’appello a tutti i cittadini e i turisti ad una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio. Nello specifico si esorta la cittadinanza a rispettare le giornate di conferimento, di separare correttamente i rifiuti per limitare le quantità di secco residuo destinato alla discarica e utilizzare esclusivamente i contenitori consegnati in comodato d’uso gratuito.

Si ricorda inoltre che le isole ecologiche dislocate sul territorio comunale (via Carlo del Croix, via Cannarsa, via Rio Vivo e Lungomare Nord) sono ad uso esclusivo di specifiche utenze autorizzate, è pertanto vietato conferire i propri rifiuti domestici sia all’interno che all’esterno di esse.

Per informazioni:

Numero verde gratuito 800688712

Ecosportello Rieco Sud

App gratuita Junker