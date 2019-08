PETACCIATO. Contrada Lemitoni di Petacciato colpisce ancora: ogni anno aggiunge un tassello ai successi precedenti, tanta gente a gustare le pietanze prepararate dalle donne e uomini del quartiere in festa.

Con pochi euro si è potuta gustare una cena completa di primi piatti, secondo, contorni, poi dolci, frutta e caffè. Tutti i residenti erano impegnati chi a cucinare , chi a servire i presenti e, cosa simpatica, a servire c'era anche il sindaco della cittadina Roberto Di Pardo.

Originale anche il fatto di pagare con delle monete coniate per la festa che si cambiavano come ticket per ritirare il vassoio; se poi alla fine i soldi virtuali non si fossero spesi tutti, passando in cassa, sarebbero stati di nuovo convertiti in denaro corrente. Alcune persone che abbiamo incontrato come dei turisti milanesi ci hanno detto entusiasti: "Era da tempo che non mangiavo così bene. Complimenti agli organizzatori, anche per come è stata messa su la festa e anche per come sono stati veloci a servire tutta la lunga coda di persone in fila".

Oltre alla festa culinaria a Contrada Lemitoni, c'è stato anche un intrattenimento musicale e cabarettistico; prima si è esibito un gruppo musicale che ha fatto ballare tanta gente con balli di gruppo e canzoni conosciutissime. Poi è arrivato il momento clou con il comico di turno: dopo N'Duccio, Uccio De Santis e Vincenzo Olivieri, quest'anno è toccato a Giovanni Cacioppo, volto noto nato con la nidiata fortunata di Zelig.

Gag, battutte simpatiche per una lunga mezz'ora, ma che almeno dal tenore degli applausi, non ha scatenato più di tanto grandi entusiasmi. Giovanni Cacioppo, siciliano, probabilmente non è riuscito ad entrare direttamente nel cuore dei petacciatesi, ma comunque la festa nel complesso è stata fantastica suggellata dai fuochi d'artificio come degna conclusione e appuntamento quindi all'edizione 2020.