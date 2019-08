«Il terremoto dello scorso agosto non esiste»

GUGLIONESI. Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa del Comitato Terremoto Guglionesi:

«Il terremoto non esiste:

(II Comitato Terremoto 2018 si diverte con un tormentone: perché la forza nella dignità, nell'ironia e nella verità.) Il terremoto che ha colpito Guglionesi e i paesi limitrofi, il 16 agosto 2018 alle ore 20:19, non esiste. Non esiste perché siamo noi che abbiamo sbagliato investimento comprando una casa in una zona già nota per le sue criticità. Non esiste perché siamo noi che abbiamo ereditato una casa costruita negli anni '60. Non esiste perché siamo noi che abbiamo riscattato una casa con sacrificio per lasciare un ricordo e nido accogliente a figli e nipoti. Non esiste perché siamo noi che abbiamo comprato casa sotto un costone con palazzo pericolante.

Non esiste perché siamo noi che non siamo morti, ma lo siamo dentro e affrontiamo il problema con dignità e forza perché comprendiamo il dolore e la sofferenza che si avvicenda da anni nell'animo delle persone colpite da lutto causato da vicende simili.

Non esiste perché semplicemente vogliamo ricostruirci la casa sulle spalle della comunità.

Non esiste perché la legge non ammette ignoranza e quando sposa la capricciosa burocrazia non c'è spazio per l'umana comprensione.

Non esiste perché lottiamo senza abbandonare le abitazioni come invece è successo per il centro storico di Guglionesi: per suffragarne l'esistenza dobbiamo abbandonare?

Ci siamo sentiti additati, per renderla semplice come siamo noi, cosce i due porcellini fannulloni, sempliciotti e ingenui, nella famosa favola, con il fratellone maggiore operativo, furbo, faccendiere e saccente, con la porta di casa chiusa. Soli, con il lupo cattivo alle calcagna.

Nessuno si è chiesto, leggendo la favola, il fratellone saccente e prodigo di giudizi e consigli ha costruito in mattoni in un battibaleno, ma la licenza edilizia c'è l'aveva ?In così breve tempo?... E poi, sta la colpa non sarà anche un po' del lupo? ... Ah già, il lupo cattivo non esiste come non esiste il terrernoto.

Le cose esistono se ci crediamo e se diamo loro voce e credibilità, non esistono quando le delegittimiamo in sordina.

Il terremoto non è silenzioso, tuona attraverso le storie delle persone coinvolte, se lo è silenzioso, lo è solo e soltanto per la dignità e la forza delle persone che a vario titolo sono state trascinate dall'evento funesto in un silenzio surreale.

Il Comitato vuole dare voce al silenzio e per la ricorrenza dell'anniversario ha disposto due iniziative.

La prima consta nella richiesta da parte del Comitato Terremoto 2018, inoltrata al Comune di Guglionesi, di una bacheca pubblica per l'affissione di comunicazioni alla comunità riguardanti il terremoto nel rispetto della privacy ma anche della trasparenza e accessibilità alle informazioni.

La seconda, presa in accordo con il parroco don Gianfranco e il Sindaco di Guglionesi Mario Bellotti, consisterà nel far suonare a festa le campane della Chiesa Santa Maria Maggiore nell'ora esatta in cui il terremoto ha fatto piombare nel silenzio questa comunità, 20:19 del 16 agosto 2019.

La gioia di quel suono sia da stimolo per una nuova rinascita, la gioia delle campane a festa ci dia sempre la forza di far vibrare la nostra voce in nome delle verità, faccia sentire tutto il calore e il conforto di questa comunità alle persone coinvolte nel sisma, che l'armonia delle campane a festa rompa questo assordante silenzio, che sia di ringraziamento per tutte le persone che hanno sostenuto anche solo con uno sguardo di comprensione anche uno solo dei coinvolti, che il senso di accoglienza del disagio altrui vibri al suono gioioso delle campane: Guglionesi esiste e resiste.

Ringraziamo Don Gianfranco e Mario Bellotti per il loro abbraccio caloroso.»

F.to Comitato Terremoto Guglionesi 2018