Incendio del Castello, l'ordinanza per i fuochi di Ferragosto

TERMOLI. Tutto pronto per l’incendio del Castello 2019. Un evento che porterà decine di migliaia di persone sulla spiaggia e sul lungomare Nord e per il quale sono state emanate alcune ordinanze. In primis, interdizione dell’area demaniale compresa tra lo stabilimento balneare denominato “Cala Sveva” – rada che costeggia il Borgo del Castello Svevo – mura del Castello Svevo - passeggiata dei trabucchi e autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico. Ritenuto opportuno al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, prevenire possibili incidenti e a tutela dei beni, disporre la sospensione temporanea dalle 23 delle attività di somministrazione di alimenti e bevande insistenti in via Federico II° di Svevia (Borgo Mastro – Eattico - Osteria Dentro Le Mura) e Piè di Castello (Spirito Divino – Ristorante Molinett - Albergo Santa Lucia) siti a breve distanza dal luogo di accensione dei fuochi; ritenuto altresì opportuno dover estendere il presente provvedimento alle altre attività di artigianato in forma itinerante autorizzate temporaneamente nelle vie indicate.