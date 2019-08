TERMOLI. Giornata di Ferragosto con tempo incerto sulla costa.

In mattinata ombrelloni chiusi a causa del vento e bandiera rossa negli stabilimenti balneari. Pienone nei lidi e nei ristoranti per il pranzo ma in tanti si sono organizzati anche con le provviste a sacco. Località di vacanza comunque affollate nella settimana in cui si registra il picco delle presenze. Escursioni, visite nei centri storici e altre attività organizzate per famiglie e comitive anche alle Isole Tremiti. Sul fronte della viabilità le forze dell'ordine hanno rafforzato i controlli per agevolare le partenze e i rientri.