Nel clou i festeggiamenti a Madonna Grande: Iva Zanicchi in concerto

NUOVA CLITERNIA. Il comitato festa Madonna Grande per la festività dedicata a Maria Vergine Assunta in cielo ha organizzato il concerto di Iva Zanicchi, dopo Ivana Spagna nel 2017 e Fausto Leali lo scorso anno, sarà a infiammare la piazza antistante il santuario sempre affollatissima di fedeli e curiosi, il concerto dovrebbe iniziare alle ore 22 per due ore di spettacolo e ricordi degli anni migliori della sua discografia.

L'assessore al turismo del Comune di Campomarino, Michele D'Egidio, approfitta di questo lancio per ringraziare i comitati festa parrocchiali, che sono parte determinante nell'organizzazione delle feste patronali con impegno e sacrificio.

I festeggiamenti sono iniziati già ieri e oggi culmineranno con le Sante messe, la processione, la banda e il concerto di Iva Zanicchi, dalle 22.