TERMOLI. Un Ferragosto sotto il profilo di solleone, mare, tintarella e bagno fallito in pieno per via di un vento da Nord - almeno per quanto riguarda la mattinata - davvero forte e fastidioso che ha sconsigliato ai più di scendere al mare.

Ombrelloni per lo più chiusi e poche anzi quasi nessuno in mare anche perché visto la tragedia successa ieri pomeriggio quando ha perso la vita un uomo di 62 anni, in molti si spera abbiano capito i rischi che di corrono e poi gli assistenti bagnanti che comunque anche ieri si sono comportati professionalmente in modoesemplare, erano tutti sugli arenili fischietto in bocca pronti a redarguire chiunque volesse compiere qualche bravata di troppo.

Le persone che non sono scese in spiaggia hanno approfittato a riversarsi per le vie del centro a fare anche shopping, colazione al bar e conoscere meglio la nostra città, vecchia e nuova.

Stesso discorso per il traffico veicolare che ha creato file e rallentamenti lungo le arterie principali di città.