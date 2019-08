TERMOLI. Il vento che per molti ha rovinato i programmi, guastando la voglia di trascorrere la giornata sulla spiaggia, ha creato anche patemi d’animo per coloro che stasera vorrebbero godersi i fuochi d’artificio più attesi dell’anno, quelli di Ferragosto.

Nulla da temere per l’Incendio del Castello, stamani, dopo il sopralluogo di ieri pomeriggio, consultando anche le previsioni meteo che danno un vento in calo, è stata predisposta la batteria di mortaretti e giochi pirici che serviranno per illuminare a giorno il muraglione del borgo antico e il lungomare Nord di Termoli.

Uno spettacolo assoluto, che farà aggregare sull’arenile decine di migliaia di persone e che potrete seguire in diretta Facebook con Termolionline.

Dalla mezzanotte andrà in scena questo evento, sempre più atteso, noi ci collegheremo un quarto d’ora prima, per immergerci nell’atmosfera della Festa del Mare, così è denominata, anche se il brand non è molto diffuso.