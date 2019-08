E alla Casa dei Dolci arrivano anche Iva Zanicchi e Paola Rose

TERMOLI. Stasera la vedremo salire sul palco a Madonna Grande per l'esibizione nel concerto della festa patronale di Nuova Cliternia. Ma stamani la celeberrima cantante e conduttrice tv Iva Zanicchi era a Termoli dopo aver festeggiato l’amica Paola Rose, compleanno al quale ieri ha preso parte anche Lino Banfi. Sono state immortatale insieme proprio alla pasticceria Degnovivo del secondo corso, dov'era stato fotografato anche Nonno Libero.

«Lo staff Casa dei Dolci le ringrazia per questa inaspettata sorpresa e per averci scelto per un breve momento di ristoro e convivialita. Per chi ama il contatto con il pubblico, la semplicità e la spontaneità sono la vera ricchezza. Grazie ancora».