«E poi... l’incontro che non ti aspetti con Kenny Carpenter, la leggenda della disco music»

TERMOLI. Settimana di Ferragosto piena di incontri a Termoli. Di Lino Banfi e Iva Zanicchi abbiamo già detto, ora spazio a un sovrano della disco music, Kenny Carpenter. L’ha vissuto il dottor Nicola Malorni, presidente sia dell’Ordine professionale degli psicologi che della Prima commissione consiliare al Comune di Termoli.

«E poi... l’incontro che non ti aspetti con Kenny Carpenter, il nome leggendario della disco music, dallo Studio54 di New York a Termoli», avvenuto al lido Sirena Beach, sul lungomare Nord di Termoli.

Per la prima volta il Sirena Beach Club in collaborazione con House Of Vibes ospiterà un Dj che ha fatto la storia della Disco Music nel mondo, dallo storico Studio 54 di NYC, locale noto per avere puntualmente clienti come Elizabeth Taylor, Liza Minnelli, Andy Warhol, John Travolta, Paloma Picasso, Truman Capote, Michael Jackson, Elton John, Elio Fiorucci, Tom Ford, Michail Baryšnikov ed anche una sconosciuta Madonna, ai tempi ancora una cantante emergente ma nello stesso tempo una gran discotecara, era solita frequentare il locale. Tutta la città di Termoli e il Molise sono in fermento per ospitare la notte di Ferragosto il Dj americano Kenny Carpenter (Studio 54 - KC Records) sarà affiancato dai nostri Residents Mark Di Meo, Mike C., Tommy Marone e Pevio Marasse - si prevede un evento di musica epico! Dalle 18 fino a tarda notte.

«Parlare con lui ci ha trasmesso tantaenergia positiva - ha rivelato Malorni, che era in compagnia della famiglia - Carpenter è un personaggio leggendario, emana energia, positività, e ha l’umiltà dei grandi. Un grande regalo per Termoli che ha bisogno di questo. Ho avuto la sensazione inoltre che apprezzi molto la cucina marinara termolese. Lodevole quindi l’iniziativa del Sirena Beach Club».