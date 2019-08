TERMOLI. «Vito Pagano, noto artista autodidatta locale, scompare improvvisamente il 10 agosto 2019».

Tale articolo è fervidamente desiderato dalle figlie e dalla moglie per rendere onore non solo alla figura fondamentale della loro vita, ma per portare alla luce un uomo che per la città di Termoli e la comunità ha lavorato arduamente per portare in auge la cultura artistica locale.

Si vuole che la sua creatività e la sua dedizione anche al di fuori del campo artistico siano ricordate da una comunità che ha potuto giovare della rivitalizzazione di luoghi anonimi termolesi. (esposizioni nella Galleria Civica di Termoli, acquisire lo spazio pubblico in Piazza Bega per riunioni e mostre).

Così si vuole ricordare la sua personale passione per la pittura e la scultura che con il tempo hanno fruttato in numerose mostre, la prima avvenuta nel 1997.

E' nota la sua presidenza nel 2011 a capo dell'associazione Andrea Pazienza e la sua attiva partecipazione in altre associazioni culturali (Accademia dei Frentani, Sub art, Jac &Paz).

Per quanto concerne la sua impronta stilistica i motivi dominanti sono: il conscio e l'inconscio, il bene e il male che si riverberano in un esplosione di colori che ricordano Pollock. La poliedricità della sua persona lo conduceva a nutrire un forte impulso per tutte le forme d'arte come anche la musica e la fotografia. Infine la famiglia che con amore ha creato vuole rendere noto che il loro uomo di casa e l'artista termolese non morirà mai perché le prove tangibili della passione per ciò che si crea non possono spegnersi».

Non possiamo che sottoscrivere le parole d'amore che la sua famiglia moglie e figlie dedicano al marito e al papà, chi vi scrive ha avuto la fortuna di conoscere Vito Pagano, e tra noi è stata subito sintonia, ricordiamo la passione e l'impegno profuso quando organizzava mostre come artista e presidente dell'associazione Andrea Pazienza ma non solo, davvero Vito era tutto quello che amorevolmente dicono di lui dalla famiglia, loro hanno perso un autentico perno portante, ma anche chi gli era amico e la comunitàcome noi ha perso un punto di riferimento non solo come artista importante ma soprattutto come persona dai risvolti umani notevoli, anche per il patrimonio artistico che lascia con la sua scomparsa.

Speriamo che nel prossimo futuro qualcuno si ricordi di onorare la sua memoria nel modo che una persona come lui merita come lui ha fatto quando era in vita verso gli altri. Carissimo Vito che la terra davvero ti sia lieve.