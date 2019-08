Incendio del Castello, in diretta con Termolionline dalla Cala Sveva

TERMOLI. Per la quarta volta consecutiva, dopo il debutto del 2016 e le conferme del 2017 e 2018, stasera, dalle 23.45, Termolionline sarà in diretta dalla Cala Sveva per proporre e offrire in diretta Facebook e sul nostro portale l'Incendio del Castello e i fuochi di ferragosto.

Dalla cornice esclusiva di una location di pregio, un’opportunità per quanti non riusciranno a essere presenti e a gremire il lungomare Nord Cristoforo Colombo.



La diretta sarà a cura del nostro editore Nicola Montuori, ringraziamo all'uopo la famiglia Vincitorio, titolare dello stabilimento balneare che ci ospita, per la chance che ci permette di estendere a tutti coloro che vorranno godere di uno spettacolo unico.

Un’occasione anche per rivederli in rete successivamente, col video che rimarrà a disposizione di tutti.



Questo il nostro biglietto di invito: rigorosamente free.

«Come ormai di consueto, ormai, vi proponiamo la diretta dello spettacolo pirotecnico più suggestivo e spettacolare dell'estate termolese: i fuochi di Ferragosto ed il famoso incendio del Castello di #Termoli.

Grazie alla collaborazione con Cala Sveva, avrete un posto in prima fila, anche se distanti chilometri!

Vi aspettiamo numerosi!”, l’invito che viene formulato per tutti voi.

Un cadeau vero e proprio per tutti coloro che stasera non potranno seguire la festa del mare a Termoli.

L'incendio del castello e i fuochi pirotecnici dal muraglione del borgo antico si caratterizzano per la visuale mozzafiato dal lungomare Nord Cristoforo Colombo.