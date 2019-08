Terzo weekend di agosto con temperature gradevoli

TERMOLI. Archiviato lo scherzetto che ieri ha condizionato non poco il Ferragosto balneare, specie nella mattina del 15 agosto, per gli esperti di Meteoinmolise.com, «per qualche giorno da questo weekend il tempo si manterrà con temperature più gradevoli. L’instabilità pomeridiana colpirà tuttavia le zone interne appenniniche del Centro-Sud.

ANALISI METEO WEEKEND ITALIA – Ricacciato l’africano il tempo sull’Italia è tornato ad assumere le caratteristiche del clima estivo classico di stampo mediterraneo con temperature in linea con il periodo e instabilità pomeridiana nelle zone interne. È una situazione che durerà nel corso del weekend e le temperature massime tenderanno ad aumentare un po’ su tutta la Penisola ma non sarà un caldo eccessivo. Dopo il weekend invece l’approfondimento di una depressione sull’Europa occidentale piloterà verso di noi i primi impulsi instabili e allo stesso tempo favorirà il richiamo dell’anticiclone africano sull’Italia centromeridionale.

METEO SABATO - Ancora una giornata prevalentemente soleggiata sull’Italia con caldo estivo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento portandosi localmente sopra media al nord in Valpadana e sulla Sardegna. Altrove valori in media, Massime comunque non oltre i 32-33°C.

Previsioni meteo weekend in Molise

Venerdì: cieli tersi e azzurri al mattino. Nel corso delle ore aumento della nuvolosità nelle aree interne con possibilità di qualche isolato scroscio di pioggia e temporale. Bel tempo per tutto l’arco della giornata sulla costa. Temperature in media. Valori ovunque sotto i 28 gradi. Ventilazione debole da nord-est sulla costa. Mari poco mossi.

Sabato: bel tempo al mattino ma possibilità di instabilità pomeridiana con qualche isolato temporale sui rilievi appenninici interni. Temperature in leggero aumento, ma nessuna località andrà oltre i 28 gradi. Venti deboli. mari calmi.

Domenica: giornata molto simile alla precedente: bel tempo al mattino, nuvolosità in aumento al pomeriggio la quale recherà fenomeni di instabilità locale in special modo su provincia di Isernia. Temperature stazionarie».