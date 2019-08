TERMOLI. Vogliamo tornare sulla serata evento di questa estate termolese. L’Incendio del Castello 2019 è stato davvero uno spettacolo magnifico, oltre ogni rosea previsione.

Lo testimoniano non solo gli applausi e i complimenti di ieri vissuti sulla spiaggia del lungomare Nord di Termoli, dove è stata letteralmente presa d’assalto da decine e decine di migliaia di persone, tra turisti, residenti e persone provenute dai comuni limitrofi, ma anche i numerosissimi feedback registrati sulla nostra pagina Facebook, per la diretta effettuata con cifre record, e anche sull’articolo stesso di commento all’evento agostano.

La festa del mare è riuscita al meglio e anche la nostra iniziativa si mostra sempre più apprezzata e riesce a proporre oltre i confini territoriali una manifestazione di assoluto appeal. Un esempio di promozione del territorio senza steccati. Anche per questo Termolionline si caratterizza per il suo radicamento in città e nel vicino hinterland.

Riproponiamo per questo il video integrale della nostra diretta social, curata dall'editore Nicola Montuori e ospitata grazie alla disponibilità della famiglia Vincitorio alla Cala Sveva.