«Mi ha convinto il ritrovato entusiasmo degli amministratori di area riformista»

PORTOCANNONE. Candidato alla presidenza della Provincia di Campobasso, il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un intervento per illustrare le ragioni di questa sfida politica e amministrativa.

«Quando qualche giorno fa la segreteria regionale del Partito Democratico mi ha proposto la candidatura alla Presidenza della Provincia di Campobasso, sulle prime mi sono preso del tempo per una riflessione.

Sono da tre anni alla guida di un Comune in dissesto finanziario e con un forte sottodimensionamento nell'organico del personale, per cui mi ritrovo, unitamente alla mia maggioranza, ad affrontare quotidianamentecriticità che vanno ben oltre le note difficoltà comuni a tutti gli Amministratori locali; le stesse difficoltà, per intenderci, che hanno costretto qualche giorno fa il collega Marco Di Biase (sindaco di Boiano) alle sue sofferte dimissioni.

Tuttavia ho deciso di prendere questo impegno per diversi motivi: primo fra tutti quello di farmi portatore (anche) delle istanze dei Comuni di minori dimensioni, che costituiscono l'ossatura della nostra Regione e che, specie nelle aree più interne, stanno vivendo sempre crescenti problemi di isolamento e di spopolamento.

Altra ragione è stata quella di offrire a tutti gli amministratori locali di orientamento progressista, la possibilità di sostenere un candidato che si colloca senza alcuna ambiguità nell'area politica del centro-sinistra.

È evidente che ai blocchi di partenza il mio avversario, con il quale condivido la provenienza territoriale e con cui ho condiviso un reciproco e cordiale in bocca al lupo, parte con il favore dei numeri e con il "vento politico" nazionale in poppa.

Ma è altrettanto evidente il ritrovato entusiasmo con cui gli amministratori dell'area riformista si siano polarizzati sul mio nome raccogliendo in pochissimi giorni oltre 180 firme a sostegno della mia candidatura.

È un gran bel segnale di partenza che ci motiva a lavorare compatti, con lealtà e coerenza, per il conseguimento di un buon risultato.

Ringrazio di cuore davvero tutti per il sostegno e per il gran lavoro svolto; adesso guardiamo avanti!»