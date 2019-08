Incendio del castello, Roberti: «60mila presenze, ringrazio le forze dell'ordine»

TERMOLI. Sull'esito positivo della festa del Mare a ferragosto è arrivata anche la nota del sindaco, Francesco Roberti, «Desidero ringraziare tutte le forze dell’ordine, la Questura, Polizia, Carabinieri e Vigili urbani, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Protezione civile che ieri sono state impegnate sul territorio per il ferragosto e per l’incendio del castello che da una prima stima ha portato in città quasi 60mila persone. Un evento sul quale Termoli punta da sempre, è parte della nostra storia e nei prossimi anni cercheremo nuove idee da affiancare allo spettacolo di luci, musica e colori a cui abbiamo assistito ieri sera».