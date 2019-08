Si rompe condotta idrica a Porticone, strada chiusa e a rischio l'erogazione di acqua

TERMOLI. In data odierna a causa di una rottura improvvisa della rete idrica comunale, tra l’incrocio di via Torino in direzione della rotonda di via Firenze si effettueranno dei lavori straordinari di riparazione della condotta idrica comunale.

Si rende noto che durante i lavori non potrà essere garantita la normale erogazione del flusso idrico nelle seguenti vie: via Pisa, via Torino, via Napoli, via Sassari, via Como, via Perugia, via Genova, via Amalfi, via Sorrento, via Catania, via Cuneo, via Verona, via Bari, via Udine e via Positano.

Inoltre sarà necessario chiudere il tratto di strada che va dall’incrocio di via Torino verso la rotonda di via Firenze.