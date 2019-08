La gravidanza, nove mesi di amore: l'importanza del corso preparto

TERMOLI. La gravidanza, eh già…nove mesi di amore, di dolce attesa come dice si suol dire. Un test di gravidanza positivo. Fino a quel momento la maggior parte delle future mamme non realizza veramente cosa significherà portare avanti la gravidanza ed avere un bambino. Ed una piccola linea più scura può gettare nel panico nel primo momento, per poi lasciar spazio alla gioia per la nuova vita che sta crescendo dentro di sé. Quando si scopre che si diventerà genitore, iniziano nel corpo femminile una serie di reazioni e cambiamenti, non solo visibili all’occhio umano e quindi fisici, ma anche e soprattutto psicologici.

La maggior parte delle future mamme, cercherà di apprendere il maggior numero di informazioni sulla gravidanza e su tutto ciò che l’aspetta una volta avuto tra le braccia il proprio pargoletto. Ma, il modo migliore per apprendere tutte le informazioni in maniera dettagliata è quello di frequentare un corso preparto.

«Questo è successo a noi, un gruppo di mamme il cui termine della gravidanza è previsto per settembre-ottobre. Era il 12 giugno, quando ci siamo incontrate per la prima volta, cosa ci aspettavamo? Molto! Innanzitutto che frequentare il corso ci togliesse dubbi ed incertezze. E molto l’abbiamo ottenuto, grazie ad una serie di appuntamenti con l’ostetrica Luisa. La professionalità, unita all’amore per il proprio lavoro, fanno di lei una meravigliosa ostetrica. Ha, sin da subito, mostrato interesse e passione per ognuna di noi, trasmettendoci non solo tecniche e nozioni professionali, ma soprattutto serenità e tranquillità in un momento magico come quello che stiamo vivendo.

Grazie per i tuoi insegnamenti, i tuoi consigli e la tua dolcezza. Rimarrà nei nostri cuori uno dei momenti più belli della nostra vita. L’ospedale San Timoteo di Termoli può vantare un team eccezionale, fatto di veri professionisti e noi siamo orgogliose di poter far nascere i nostri figli qui, in una terra che esiste e resiste e dovrà continuare a farlo. Le future mamme: Giulia, Chiara, Angela, Donatella, Annapia, Franca, Katia, Ester, Lisa, Andrea, Antonella!