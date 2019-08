MONTECILFONE. Un'accoglienza da re quella riservata al grande Lino Banfi a Montecilfone, nel bar Santini a Montecilfone. Persino uno striscione dedicato al personaggio che negli ultimi 20 anni, saranno 21 nel prossimi autunno, hanno caratterizzato questa fase della carriera dell'attore che ha reso celebre la Puglia nel mondo.

Dieci edizione da Nonno Libero, l'undicesima in cantiere, con quel motto che è stato impresso proprio per salutare l'artista: una parola è troppa e due sono poche.

La conferma di una popolarità immensa, che ne fa una icona, anche del Sud, anche se ormai lui vive a Roma da decenni, persino tifoso romanista. Lo ricordiamo ai tempi di Domenica In e sono trascorse 32 stagioni televisive.

Una vacanza termolese con excursus in basso Molise per Banfi, che non si sottrae all'abbraccio della gente.