TERMOLI. Con sentita devozione e partecipazione di fedeli, la comunità termolese e numerosi turisti hanno rinnovato i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco, organizzati dalla parrocchia della Basilica Cattedrale.

La celebrazione eucaristica è stata presieduta da monsignor Gabriele Mascilongo e da monsignor Antonio Lazzaro.

Nell'omelia don Gabriele ha affermato che San Rocco ci propone due punti fermi: il primato di Dio e la fantasia nella carità: “Una società non può vivere senza un riferimento all'assoluto, al mistero che avvolge la nostra vita e ci fa comprendere la sua profondità e la sua bellezza. Gli avvenimenti attuali dicono esattamente il contrario: il non senso della vita e la banalità del male.

Questa celebrazione, ha osservato il sacerdote, sia non solo una ricorrenza tradizionale ma un invito a comprendere l'attualità del suo messaggio: la vita ha un senso se Dio non viene escluso dalla realtà quotidiana e dalla nostra vita personale, dalle nostre famiglie, dai nostri valori.

Dopo aver scoperto Dio, San Rocco ha lasciato ogni cosa mettendosi in cammino, tutto è divenuto secondario. Conta quindi mantenere il legame assoluto che dà senso ad ogni avvenimento e che dà senso al nostro cammino”.

La benedizione conclusiva è stata impartita da monsignor Lazzaro, il quale ha ringraziato esplicitamente i portatori per il particolare silenzio con cui hanno svolto il loro servizio, espressione autentica della loro devozione al Santo. La gioia del momento di festa è stata condivisa in una foto collettiva a conclusione e ringraziamento.