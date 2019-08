TERMOLI. Ci sono ancora lamentele e non di poco conto dai residenti di via Saverio Cannarsa per gli episodi di frequente e assidua inciviltà all'eco-box.

«Non si arresta. Non si arresta l'ondata di rifiuti che quotidianamente viene scaricata "abusivamente" e indiscriminatamente fuori la presunta isola ecologica di via Saverio Cannarsa. Degrado, incuria di molti cittadini, mancanza di rispetto delle regole e tanta ma tanta puzza. Condizioni igienico sanitarie da terzo mondo ad un passo dal salotto cittadino, piazza Monumento. Ad un passo dal passeggio estivo e sotto gli occhi di decine e decine di turisti. Puzzo, tanfo, indecenza. Finestre chiuse per chi affaccia e vive su via Cannarsa e calura estiva più difficile da gestire. Sembra quasi normalità, sembra quasi che tutto debba continuare così, non c'è verso di dare una sterzata significativa ad una situazione igienico-sanitaria che sembra esser scappata di mano a tutti, comune compreso. Qualcuno passando ricorda le parole di amministratori municipali che parlavano del container come una grande operazione, moderna, funzionale, al passo con le migliori differenziate d'Europa. Dal container sono mesi che sgorga percolato da rifiuto che poi finisce tranquillamente lungo la sfortunata e bistrattata via Cannarsa. Forse è giunta l'ora che le autorità competenti si facciano un giro in zona ed inizino a valutare soluzioni davvero moderne, funzionali e al passo con le migliori differenziate d'Europa.