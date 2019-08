TERMOLI. Cantiere aperto dalla Crea gestioni srl in contrada Porticone contestualmente alla nota con cui l'azienda che sta gestendo in regime di prorogatio il servizio idrico integrato nella città di Termoli si è messa subito al lavoro per la riparazione della condotta che si era rotta.

Dalle 9.30 è stato interrotto il flusso idrico ed è stata chiusa la strada. In particolare, difficile l'accesso ai residenti di via Pisa, si attende anche l'arrivo della Polizia municipale per meglio indirizzare e disciplinare il flusso veicolare.

Sicuramente un risveglio poco felice per i residenti nella zona.