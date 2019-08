TERMOLI. Simpatia travolgente, è quella di Lino Banfi, che abbiamo avuto l’onore di intervistare assieme a Michele Trombetta nel corso della sua vacanza a Termoli.

La notizia della sua presenza ha fatto presto il giro dei social e della città, anzi del basso Molise. Troppo succulenta la presenza di un autentico numero uno del mondo dello spettacolo e non solo.

Un livello di popolarità assoluto. Gli siamo stati dietro da subito, chiedendo di intervistarlo, ieri pomeriggio, nella splendida cornice del Martur Resort, l’atteso incontro. Lui è stato accompagnato dalla manager Paola Comin, una numero uno anche lei del settore, basti pensare che era l’agente del leggendario Alberto Sordi.

Assieme a Lino, 83enne, come ha ribadito l’attore pugliese, l’inseparabile moglie Lucia, un unicum il loro rapporto nello star system italiano, peraltro con parenti stretti a Montecilfone, come il vicequestore in pensione Francesco Lagrasta, nipote diretto della signora. Scendendo verso la postazione in cui lo stavamo attendendo, Banfi è stato subito preso d’assalto da alcuni bagnanti che erano nell’area della piscina, che hanno avuto il loro selfie.