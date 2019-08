MONTELONGO. Ed anche quest’anno siamo giunti al termine del calendario estivo firmato Montelongo. Numerose le manifestazioni divenute protagoniste delle notti stellate montelonghesi con un calendario ricco di eventi che hanno spaziato dalle feste delle contrade, alla serata del borgo di vino, al raduno di macchine e moto d'epoca senza dimenticare tante altre proposte.

A chiudere il calendario i grandi festeggiamenti per il santo patrono del paese San Rocco. Diverse sono state le presenze nel piccolo centro e tante sono state le soddisfazioni per i tanti complimenti ricevuti dai partecipanti presenti. Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno di tutta la comunità dal più piccolo al più grande. Un grazie va alla nuova Pro loco con il presidente pro tempore Luigi Campolieti, al nuovo comitato religioso, al parroco don Giovanni Licursi, all’amministrazione comunale ed in particolare al sindaco, l'avvocato Nicolino Macchiagodena.

Con l’auspicio che ogni anno sia un crescendo per la nostra comunità l’appuntamento è all’anno prossimo.