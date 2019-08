TERMOLI. Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la conclusione se non dell'estate, ma di certo verso la fine delle vacanze dal lavoro, per molti italiani e allora noi siamo andati come sette giorni fa, in mezzo al cuore del problema cioè in spiaggia a tastare l’umore dei bagnanti, sentire il loro stato d'animo ora che sta riavvicinando il momento di tornare alla vita di tutti i giorni cioè quella invernale casa e lavoro.

Siamo stati in uno dei lidi più a nord del nostro lungomare della spiaggia di sant'Antonio, il Pirata, approfittando del fatto che comunque oggi è domenica la spiaggia da nord a sud è super affollata, trovare un parcheggio? E’ più semplice fare un terno secco al lotto, le auto sono parcheggiate ovunque sia possibile e a volte anche nell'impossibile.

C'è gente ancora con tanta allegria addosso, anche se qualcuno per esempio un po' abbacchiato come Nicola che domani torna in fabbrica alla Fca di Termoli pure con il turno pomeridiano delle 14 e seppur cerca di mascherarlo in qualche modo, la cosa non gli riesce affatto bene.

Altri invece avendo ancora una settimana di ferie, riescono ancora a non pensarci e quindi ad essere ancora allegrotti. Bagnanti per lo più giovani o appena giunti alla mezza età ma con larghe vedute al Pirata, dove ci si riesce a divertire in tanti modi: la musica a palla in riva al mare, bagnini sempre pronti a intervenire per la sicurezza altrui.

Grandi numeri per partenze verso le Isole Tremiti, ma anche grandi ritorni per chi ha finito le vacanze, lo diciamo un po' con mestizia ma l'estate vacanziera ha imboccato la discesa.