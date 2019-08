Cinquantenni di Ururi in festa! Si ritrova la classe 1969

URURI. Cinquantenni di Ururi in festa! La classe 1969 si è riunita e ritrovata, con alcuni dopo tanti anni, il traguardo raggiunto”. Nel bel mezzo del cammin di nostra vita”… scriveva il sommo poeta, ma per questa generazione, cinquant’anni sono ancora un’età giovane, pieni di voglia di fare e di divertirsi. 29 persone, 28 presenti all’appello, con le loro storie, il loro lavoro, le loro esperienze di vita. L’età in cui si può fare un bilancio della propria vita ma si fa ancora in tempo a ricominciare da capo.

Insomma, i cinquantenni di oggi sono diversi da quelli di un tempo ed i cinquantenni di Ururi ne sono la dimostrazione: ben curati, ben vestiti, allegri, disinvolti ma soprattutto felici di essersi rincontrati dopo tanti anni con gli amici delle scuole medie. Perché anche se la vita, il lavoro li ha portati a vivere altrove e ad allontanarsi per un po’, li lega sempre il ricordo e l’amicizia. Quindi tanti auguri ai cinquantenni con l’auspicio di compierne altrettanti sempre con l’amicizia e l’allegria che li contraddistingue!