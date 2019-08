Case estive, attenti ai bidoni

TERMOLI. Gli strumenti digitali per organizzare le vacanze sono semplici e veloci. Però occorre stare attenti alle truffe. Di conseguenza, occorre sempre valutare l'annuncio. Quando si cerca un alloggio sul ‘web’ occorre essere certi di essere sul sito giusto, verificando che l'indirizzo sia quello corretto per evitare le truffe perpetrate con falsi annunci attraverso ‘mail’ o siti contraffatti. Poi è consigliabile leggere l'annuncio con attenzione: un'inserzione ben curata rappresenta l’indice di un ‘host’ e di una casa altrettanto in ordine. Ma gli elementi che dovrebbero insospettire sono un prezzo troppo competitivo, le descrizioni troppo vaghe, la totale mancanza di recensioni o un profilo-utente creato da pochi giorni. Per capire se un prezzo è alto, basso o adeguato è opportuno fare una ricerca sulla zona tramite la piattaforma in cui è presente l'annuncio, utilizzando anche un motore di ricerca, in modo da controllare che il prezzo sia effettivamente in linea con la località e la struttura della casa. Considerando il contenuto della proposta, per sapere se l'immobile e la zona (per esempio per quanto riguarda la distanza dal mare o la posizione centrale in una città) corrispondono alla descrizione, è utile cercare la strada indicata sulle mappe disponibili in rete e - una volta trovato il luogo esatto - visualizzarlo tramite satellite. Le immagini presenti nell'inserzione, inoltre, devono essere realistiche e non troppo patinate: per verificare la coerenza e la veridicità tra immagini e case, si può utilizzare un motore di ricerca-web di immagini su cui caricare le foto presenti nell'annuncio e controllare che non si tratti di foto da repertorio ma di scatti effettuati su di una struttura reale.

È meglio prestare attenzione anche alle recensioni: per esempio, su Airbnb, gli utenti possono lasciare una recensione solo dopo di avere per davvero soggiornato nella casa che descrivono; quindi si leggono soltanto esperienze reali, con la possibilità di esaminare diversi requisiti, come la pulizia, la posizione e la disponibilità di chi affitta l'alloggio. Poi va contattato l'inserzionista. Per conferme ulteriori (informazione o chiarimento quali che siano) è consigliabile prendere contatto tramite la ‘chat’ del portale (o tramite gli strumenti di messaggistica messi a disposizione) per chiedere informazioni e foto aggiuntive sull'immobile. In questo modo sarà anche più immediato accordarsi sugli aspetti organizzativi, come l'ora del ‘check-in’. Nel caso di Airbnb, il sito raccomanda, qualora venga proposto di abbandonare la piattaforma per continuare la trattativa privatamente o su un altro portale, di non farlo: per essere tutelati, è importante che - sia il pagamento sia tutte le comunicazioni - avvengano esclusivamente tramite il sito; occorre, inoltre, tenere presente che Airbnb non è un'agenzia immobiliare, quindi è meglio diffidare di chi dice di aver dato incarico ad Airbnb di mostrare la casa. Infine, attenzione ai pagamenti. In generale è buona norma effettuarne solo su iban o tramite metodi tracciabili: quello bancario deve essere riconducibile a un conto corrente italiano che è possibile verificare tramite strumenti come l'iban calculator.com. Tra le raccomandazioni elaborate da Subito.it, Polizia Postale e delle Comunicazioni e Unc, c'è anche quella di tenere presente che la richiesta di una caparra è legittima, purché non superiore al 20% del totale, e di non inviare documenti personali, come carta d'identità, patente o passaporto, in quanto potrebbero essere utilizzati per fini poco leciti. Airbnb consiglia di non pagare direttamente l' ‘host’ fuori dal sito: se viene proposto di inviare una caparra con bonifico su un conto personale, è meglio non fidarsi; occorre pagare attraverso il sito perché in questo modo è possibile tutelare sia i propri dati personali sia i propri soldi, visto che Airbnb trattiene il pagamento e lo inoltra all' ‘host’ solo 24 h dopo l'avvenuto ‘check-in’, dando il tempo di verificare che sia tutto a posto. Solo il 2% degli Italiani, tra i 18 ed i 75 anni, non usa internet per nessuna attività relativa alla sua ultima vacanza. L'indagine dell'Osservatorio, a cui hanno partecipato quasi 1.400 strutture ricettive nella Penisola, rivela che le prenotazioni dirette tramite canali digitali (come il sito o l'app) crescono del 13% rispetto al 2017 e rappresentano l'11% del totale di quelle ricevute dalle strutture.

Claudio de Luca