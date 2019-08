In coda all'ufficio postale, «mai andarci ad agosto»

TERMOLI. Nessuno vuole togliere il sacrosanto e acquisito diritto delle ferie, tuttavia essendo la città di Termoli nel mese di agosto particolarmente frequentata, con una popolazione che cresce a dismisura rispetto al resto dell’anno, sarebbe opportuno che servizi pubblici essenziali, come ad esempio le Poste Italiane, nella centrale di via Mario Milano, fossero meglio organizzati per garantire file snelle agli sportelli.

Nel pomeriggio di oggi e crediamo non solo oggi, non è stato così e abbiamo raccolto direttamente lamentele di decine di utenti e clienti, sul fatto che ci fossero solo tre addetti ad accogliere le istanze di tutti i presenti e code non proprio minute.

Morale della favola, “Se vai alle Poste in agosto, mettiti l'animo in pace...”.