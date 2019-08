Francesco Morrone nuovo dirigente della Polizia municipale

TERMOLI. A segno la selezione per dirigente della Polizia municipale di Termoli, indetta dalla nuova amministrazione comunale. Di oggi il decreto di nomina del sindaco Francesco Roberti, che ha incaricato il dottor Francesco Morrone, sottufficiale della Guardia di Finanza.

Ecco il testo del provvedimento.

Vista la nota n. 37884 del 26/06/2019 e successiva nota di integrazione n. 39601 del 26/06/2019, con la quale il Segretario Generale è stato autorizzato, nelle more della riorganizzazione interna, all’avvio di procedura selettiva ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, per la copertura con contratto a tempo pieno e determinato, delle seguenti posizioni dirigenziali nei sotto indicati settori, ad oggi privi di dirigente: Settore II – Sicurezza Ambientale; Settore III Programmazione, gestione e governo del territorio e Settore IV Lavori Pubblici e Manutenzioni; Settore VII – Assistenza alla persona; Settore VIII – Polizia Municipale

Vista la determina dirigenziale n. 1358 del 27/06/2019 con la quale è stato approvato lo schema di avviso per i settori predetti;

Visto l’avviso pubblicodel 27/06/2019, pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Termoli con scadenza alle ore 12,00 dell’11/07/2019;

Considerato che alla scadenza, il servizio personale ha proceduto all’istruttoria delle domande che sono state trasmesse al segretario, il quale ha sottoposto al sindaco, un elenco di candidati da sottoporre a colloquio al fine dell’individuazione del dirigente;

Considerato altresì che a seguito del colloquio in data 02/08/2019 è stato individuato per il Settore VIII il dottor Francesco Morrone, candidato idoneo a ricoprire il posto da dirigente in quanto il curriculum dello stesso presenta elementi significativi che dimostrano un omogeneo e qualificato profilo professionale;

L’incarico ha durata di 6 mesi, con possibilità di rinnovo per un periodo non superiore al mandato elettivo del sottoscritto, nella posizione dirigenziale attualmente vacante in dotazione organica dell’Ente, conferendo allo stesso l’incarico di Dirigente del Settore VIII “Polizia Municipale”.

Considerato che, trattandosi di dipendente proveniente da altra Amministrazione Pubblica, il conferimento dell’incarico dirigenziale, consente un evidente e consistente risparmio generale di spesa pubblica, rispetto all’assunzione di un dirigente esterno alla P.A., spesa peraltro vincolata alla quota percentuale di cui all’art. 110, primo comma del T.U.E.L.