TERMOLI. Tre serate all’insegna della degustazione di prodotti culinari tradizionali: giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 racchiuse tutte nella tradizionale Sagra del Pesce che se non di fatto chiude la serie delle grandi manifestazioni popolari di massa dell'Estate Termolese.

Si comincia dunque Giovedì 22 con la “Sagra dù Scescille con la ricetta di Zia Vittoria", 30 le donne che saranno impiegate nelle tre serate e che prepareranno per questa prima serata la bellezza di circa 1.500 pallotte de scescille seguendo alla lettera la ricetta di zia Vittoria.

La seconda sera, il menù prevede pasta con il sugo delle cicale, totani con piselli e un dolcetto e una fetta di pane; la terza e ultima sera sagra del pesce con la più classica frittura, pane e olio d’oliva.

Per avere il pesce fresco per la sagra usciranno per 36 ore tre motopescherecci: il Luigi Padre, come da tradizione per chi ha portato il santo patrono in processione, il Ciccillo Albatros e il Nuovo Silicio, come hanno spiegato Paola Marinucci e Gianfranco Di Maio dell'Associazione San Basso 7.0.

La deroga ministeriale concessa dalla Capitaneria di porto prevede una uscita per la pesca a queste tre imbarcazioni che usciranno alle ore 17 del 21 agosto e per le seguenti 36 ore quando sbarcheranno il pescato per la sagra, che verrà portato direttamente al mercato ittico, dove poi verrà selezionato e pulito dalle donne preposte a questo servizio.

Naturalmente l’associazione organizzatrice ringrazia la Capitaneria e il Comune per la loro disponibilità e ricorda anche che nelle tre serate ci sarà un intrattenimento musicale a cominciare dalla pizzica e tarantelle la prima serata.

Altro avvertimento, se si comperano i biglietti all'info point all'ingresso del Borgo, quando sarete giù saranno predisposti dei canali per fare la fila: quelli che hanno i biglietti in prevendita e quelli che invece acquistano alla biglietteria al porto, che avranno un numero che verrà servito conseguentemente.