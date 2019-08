Maria Rosaria e Giulio, la coppia d'oro della fiction: tra l'Isola di Pietro 3 e Cetto c'è

TERMOLI. Sono a Termoli per godersi qualche giorno di vacanza prima di rituffarsi entrambi nel lavoro e quindi nel mondo del cinema: parliamo dell’attrice termolese Maria Rosaria Russo e del marito regista Giulio Manfredonia che hanno in cantiere molti progetti interessanti dei quali parlano nella nostra video intervista.

La nostra concittadina la vedremo presto, già a fine settembre, nella terza stagione della fiction "L'isola di Pietro 3" con Gianni Morandi su Canale 5; eppure, durante la nostra chiacchierata, Maria Rosaria ci ha dato una succosa anticipazione, quella del suo ritorno in teatro con un lavoro che vedrà anche Giulio impegnato come regista, un impegno gravoso, ma che non spaventa la coppia, anzi la sprona a fare sempre meglio.

Tra le altre cose, il 21 novembre Giulio uscirà nei cinema con il suo ultimo lavoro cinematografico, riproponendo il personaggio di Cetto La Qualunque, interpretato dal grande Antonio Albanese con il film "Cetto c'è, senzadubbiamente". Insomma tanti e diversi progetti in cantiere per la coppia inossidabile composta da Maria Rosaria e Giulio che riescono in questa vacanza a Termoli a godersi i due figli gemelli, Leonardo e Mattia, i quali al Circolo Vela surf Mario Cariello prendono lezioni di vela.