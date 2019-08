TERMOLI. Discarica a cielo aperto nell’area dell’ex viadotto “Foce dell’Angelo” di Termoli.

Come si può notare dalle immagini in galleria, cumuli di immondizia e degrado si impossessano puntualmente di quest’area che nonostante le tante denunce e segnalazioni resta terra di nessuno.

Un sito all’abbandono e non più riqualificato, com’era invece nei programmi, in seguito all’abbattimento del viadotto Foce dell’Angelo avvenuto fra il 2010 e il 2011.

Nei pressi dell’area, situata su via Amerigo Vespucci, è possibile trovare rifiuti di ogni genere: grossi sacchi neri della spazzatura, assorbenti, preservativi, avanzi alimentari, materassi, bottiglie rotte, scarti provenienti dall’edilizia, e persino un frigorifero.

Nel piazzale dove prima sorgeva un distributore di carburanti, oggi dismesso, troviamo una “montagna”di rifiuti provenienti da pulizie del terreno, come scritto sul foglio appeso ad un reticolato; una denuncia datata 24 luglio 2019, in attesa di smaltimento da parte della Rieco, che a quasi un mese di distanza non ha ancora provveduto a togliere quei cumuli di immondizia.

Una situazione allarmante che di giorno in giorno va solo a peggiorare, offrendo uno spettacolo a dir poco desolante.

E’ un peccato abbandonare l’area dell’ex viadotto “Foce dell’Angelo” in balìa di persone incivili, andrebbe riqualificata come belvedere e trasformata in una suggestiva terrazza vista mare, realizzando magari, anche un’area pensata per le famiglie con attrezzature ludiche.

Speriamo che l’amministrazione comunale provveda presto a far cancellare il degrado che lì ormai regna sovrano.