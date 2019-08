Comuni senza soldi e il nodo irrisolto dell'Imu "graziata"

LARINO. Il ‘Fatto quotidiano’ ha riferito che il Comune di San Giovanni Rotondo pretende 2 milioni di euro dalla Santa Sede per l’Imu non versata sull’Ospedale di Padre Pio di proprietà dell’immobiliare “Casa sollievo della sofferenza”, gestrice di una struttura d’eccellenza di 900 posti-letto, a cui sono stati notificati avvisi di accertamento salatissimi. La Fondazione è presieduta dall’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-S. Giovanni R. La notizia ci consente di fare riferimento all’analoga situazione dell’ex-Ospedale di zona di Larino la cui costruzione durò oltre 30 anni, pure perché i modi di progettare e di costruire furono tali da potersi adeguare ai mutamenti di flessibilità aperti dal sopraggiungere delle innovazioni. Come si ricorderà, i tratti sostanziali dell'opera furonoun riferimento al nosocòmio progettato da Le Corbusier per Venezia. L’arch. Valeriano Pastor ne fu l’artefice assieme ad alcuni professionisti molisani. Secondo quel gruppo di lavoro una struttura ospedaliera deve poter essere modificata nel tempo nella distribuzione dei suoi spazi interni al fine di assecondare ogni eventuale trasformazione in campo organizzativo. Un’attrezzatura per la Sanità è differente dalle altre perché non può essere qualcosa di definito per sempre, essendo destinata a mutare con una certa frequenza. Secondo l’arch. Manfredi Selvaggi, si trattò di una “costruzione di grande rilievo estetico” perché “l’architettura ospedaliera non può essere esclusivamente un esercizio artistico, dominando in essa le esigenze gestionali. La complessità di un nosocomio, con le plurime branche al suo interno, non lascia margini per una ricerca architettonica pura. La forma deve seguire la funzione secondo i precetti del Razionalismo; perciò il disegno dei volumi non può essere stabilito ‘a priori’ e neppure avere una qualche preminenza nella configurazione progettuale”.

Oggi, abbandonato a se stesso dalla AsReM, il “Vietri” è diventato un monumento collocato nel deserto; ed al vostro cronista, vista la vicenda del Comune di San Giovanni Rotondo e della ‘Casa sollievo della sofferenza’, viene da domandarsi se la superstite costruzione, oramai declinata al rango di Casa della salute, renda almeno (assieme alla vecchia Sede di via Marra) quanto sia dovuto alle casse asfittiche di Palazzo ducale in quantoa corresponsione dell’Imu e della tassa per i rifiuti; e viene da chiedersi se l’Azienda, che cural’esazione dei tributi locali, sia stata allertata dal Responsabile della Ragioneria comunale a tale proposito. Confidiamo di sì nella considerazione che trattasi (eventualmente) di somme ingenti, come altrettali dovrebbero essere quelle da chiedere all’autobattezzato ‘Centro pastorale’ attivo nell'edificio ristrutturato che, per anni, ha ospitato il Seminario diocesano di Larino, distante appena 200 metri dal centro storico. Si tratta, come recita, una nota ufficiale della Diocesi, di un edificio riattivato per ospitare “coppie, famiglie con bambini, gruppi organizzati parrocchiali, scolastici e pellegrini che intendano partecipare a pellegrinaggi, campi scuola, ritiri spirituali, incontri di preghiera, riti liturgici, colonie, corsi, seminari, conferenze, congressi, convegni, ferie, vacanze, turismo, ‘week-end’ e viaggi di lavoro da gennaio a dicembre”. Un vero e proprio albergo che fornisce “pernottamento con prima colazione, mezza pensione e pensione completa inalloggi singoli, in camere (doppie, triple, multiple) anche per disabili”, oltre a sale per riunioni, per convegni, ad un campo-calcetto, un parcheggio auto, una copertura di rete cellulare, il wi-fi internet, aria condizionata, detergenti di cortesia, asciugacapelli e riscaldamento. Pure in questo caso, si tratterebbe di acquisire alla Cassa comunale importi di tributi che farebbero veramente comodo ad un Ente in cui la parola d’ordine, ad ogni richiesta di servizio, è “Non possiamo intervenire perché non abbiamo soldi!”, quando – forse – il danaro c’è e (magari) non è stato manco posto fra le entrate di bilancio da acquisire per esercizi di somministrazione e di ricezione regolamentati dalle leggi di pubblica sicurezza.

Claudio de Luca