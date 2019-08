Continueranno le belle giornate, ma il caldo si farà meno intenso

TERMOLI. Per gli esperti di Meteoinmolise.com «Continueranno le belle giornate sotto la presenza ingombrante dell’anticiclone africano. Caldo estivo per tutta la settimana ma, progressivamente, meno intenso.

CALDO ESTIVO, ANTICICLONE AFRICANO: la cupola anticiclonica di origine africana che sovrasta il Mediterraneo sta causando un nuovo aumento delle temperature su buona parte d’Italia. Le dirette interessate sono le regioni centro-meridionali, ma anche in pianura Padana l’afa si fa sentire con temperature ovunque sopra i 34 gradi. Tuttavia, a parte più forte dell’anticiclone sta coinvolgendo le regioni meridionali, mentre man mano che ci spostiamo verso nord la pressione tende a calare e l’aria diviene leggermente più instabile. Quel tanto che basta per permettere lo sviluppo dei tipici brevi acquazzoni e temporali estivi.

CALDO AL CENTRO-SUD: le temperature più alte, ancora fino alle prossime 48/72h le ritroveremo al centro-sud Italia con valori tra i 31°C e 34°C, con indice di afa in lieve aumento specie su coste e pianure. Tuttavia, proprio con il graduale trascorrere delle giornate, pur rimanendo in un clima tipicamente estivo, le temperature tenderanno a diminuire di qualche grado.

Mercoledì: cielo sereno al mattino. Poco nuvoloso nelle zone interne nel pomeriggio. Venti deboli. Mare quasi calmo. Temperature in lieve diminuzione ma su valori ovunque superiori ai 31-32 gradi.

Giovedì: sereno al mattino. Poco o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, con nubi più presenti sulle aree interne occidentali ma senza il rischio di precipitazioni. Venti deboli. Mare quasi calmo. Temperature stazionarie su valori estivi.

Venerdì: sereno o poco nuvoloso al mattino per velature sparse. Nel pomeriggio, aumento della instabilità sui rilievi e nelle aree di pianura prossime ad essi, con brevi rovesci e qualche temporale. Sulla costa poco nuvoloso. In serata migliora ovunque. Venti deboli al mattino, in rinforzo nel pomeriggio. Mare quasi calmo al mattino, poco mosso nel pomeriggio. Temperature in lieve calo».