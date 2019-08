CAMPOMARINO. Grande soddisfazione per il Molise ed in particolare per Campomarino che rappresenterà la bellezza ed il talento a livello nazionale.

Si è svolta a Fara San Martino, nota località teatina, lo scorso primo agosto la seconda tappa delle selezioni per le regioni Abruzzo e Molise di Miss Stella del Mare, il concorso che seleziona le ragazze più belle e talentuose d’Italia per farle provare un primo approccio con il mondo dello spettacolo. In una serata di bellezza e moda condita anche da momenti di musica e comicità la prima classificata è risultata Chiara Cutillo, 14 anni di Campomarino che proprio per la sua età accede direttamente alla finale nazionale con la fascia di Miss Teenager unendosi alla già qualificata Francesca D’Amario, diciassettenne di Atessa, prima classificata il 18 luglio proprio a Campomarino, dove ha esordito il concorso. Chiara, nonostante la sua giovanissima età e la primissima volta in passerella, ha convinto pubblico e soprattutto giuria che le ha concesso l’accesso diretto alla finale nazionale. Alta, bella e talentuosa, Chiara Cutillo parteciperà alla settimana di finale nazionale dal 20 al 27 settembre dove frequenterà una vera e propria accademia dello spettacolo.

Nella stessa sera che ha incoronato reginetta Chiara, molto apprezzata anche l’esibizione della giovane stilista molisana Flavia Cordisco dell’Atelier The Queen Butterfly, anche lei di Campomarino, che ha incantatoil pubblico con le sue creazioni in passerella e si è esibita con un moulage molto apprezzato. Presente alla serata di selezione anche Filippo Russo,patron di Miss Stella del Mare, il concorso giunto alla settima edizione e che per il primo anno è presente anche in Abruzzo e Molise dove è stato affidato allo showman molisano Antonio Mustillo che ne cura l’organizzazione, la direzione artistica e la presentazione.

Campomarino continua ancora a sperare, infatti alla finale Abruzzo & Molise del concorso, le uniche 2 molisane rimaste in gara sono proprio dello stesso paese di Chiara.

Domenica 25 agosto, nell’atrio del Palazzo Ducale di Larino, Letizia Burattini e Alessia Nargiso, entrambe di Campomarino, misureranno la loro bellezza e talento contro 7 ragazze abruzzesi per aggiudicarsi gli ultimi 2 posti nella finale nazionale che si terrà dal 20 al 27 settembre sulla nave da crociera Costa, dove le ragazze ogni giorno frequenteranno l’accademia dello spettacolo insieme a professionisti del mondo televisivo e la sera parteciperanno da protagoniste agli show riservati agli ospiti della nave.

L’incoronazione della più bella e talentuosa d’Italia avverrà in un noto locale di Ibiza dove la nave Costa Fortuna farà tappa.

Chiara Cutillo di Campomarino e Francesca D’Amario di Atessa sono pronte a partecipare da protagonista alla crociera dei vip, domenica sera nella finale di Larino scopriremo chi delle ragazze molisane ed abruzzesi le accompagnerà in questa esperienza più unica che rara.