Emozionante gruppo di lettura su «Il re di Girgenti» di Andrea Camilleri

TERMOLI. Appassionati e divertiti i lettori che martedì 20 agosto si sono incontrati alla libreria Fahrenheit di Termoli per il gruppo di lettura dedicato al romanzo “Il re di Girgenti" di Andrea Camilleri (Sellerio). Molti gli spunti interessanti e gli interventi da parte dei numerosi lettori partecipanti. Tra i temi usciti fuori dal confronto sullo stile e la trama del capolavoro dello scrittore siciliano da poco scomparso, la lingua utilizzata, tra nuovo dialetto vigatese e spagnolo, il potere conferito dalla lettura e dalla conoscenza, il rapporto tra la grande Storia della Sicilia di fine Seicento e la magnifica piccola storia, unica, sognante, magica del protagonista Zosimo, che da contadino si fa re di Agrigento. Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo sempre più partecipanti. Per il prossimo appuntamento di settembre, i lettori hanno scelto il romanzo "Amatissima" di Toni Morrison, prima e unica scrittrice afroamericana Premio Nobel per la letteratura, scomparsa da poco.