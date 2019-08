TERMOLI. Sono partiti con una puntualità quasi elvetica alle 17 in punto dalla banchina del porto di Termoli i tre motopescherecci designati in deroga ministerialeal fermo biologico che per le prossime 36 ore staranno in mare a pescare il prodotto ittico che verrà poi servito sabato nella tradizionale Sagra del pesce.

I motopescherecci designati sono il Luigi Padre che per aver portato il santo Patrono in processione e che per tradizione esce sempre per questa battuta di pesca, con il Luigi padre, oltre al Nuovo Silicio e al Ciccillo Albatros.

Le tre imbarcazioni rientreranno a scaricare il pescato domani sera, poco prima della mezzanotte, per consegnare il prodotto al mercato ittico dove poi verrà selezionato e pulito da un gruppo di donne designate dagli organizzatori della tre giorni di sagre e preparato per essere fritto sabato sera giorno designato alla tradizionale sagra del pesce.

Vi ricordiamo che il tutto inizierà giovedì 22 con la sagra dù Scescille con l'antica ricetta di zia Vittoria, venerdì invece pasta con il sugo di cicale e come secondo Totani conpiselli... insomma tre giornate all'insegna della buona cucina tradizionale termolese.