TERMOLI. C’erano tutti o quasi gli amici di Antonio Schiattone, morto prematuramente a nemmeno 44 anni, nel marzo scorso, al suo lido balneare Buena Vista Social Club, che aveva creato insieme ad amici soci come Enzo Grassia.

Tutti riuniti nell'Antonio Day, una serata dedicata alla sua memoria. Tanta musica, gag e brindisi infiniti coi calici alzati in suo ricordo, autentico tributo alla sua persona. A esibirsi i suoi amici di sempre anche perché Antonio amava la musica e Basso Caruso a inizio serata ha mostrato a tutti la chitarra che Antonio amava suonare. Detto di Basso Caruso che ci ha divertiti con il rispolvero della B&B Show con l'altro mitico avvocato Basso Del Casale (esilarante la gag travestito da San Basso).

Poi spazio a carissimi amici come Vincenzo Limongi e Willy Trivelli e la band nata nel lido stesso e voluta proprio da Antonio, la Pellbusters Band con la voce solista di Luca captain Pellauz Grassia, ragazzo simpaticissimo che assieme ai suoi amici ci stanno strabiliando con le loro creazioni videomusicali che possiamo definire dei veri cult, ricordiamo visto che noi li seguiamo dall'inizio della loro avventura musicale. Una serata quindi molto divertente perché si ricordava un amico che non c’è più, ma sicuramente conoscendo Antonio, non sarebbe stato certo contento se la reunion in sua memoria degli amici, si fosse trasformata in una serata di ricordo con velature di tristezza. No Antonio avrebbe voluto una serata dedicata a lui proprio come è stata organizzata dai loro amici in allegria.