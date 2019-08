​I primi passi nelle Borse del mondo con edilbroker.it

TERMOLI. Una famosa frase pronunciata il 21 luglio del 1969 recita: «Un piccolo passo per l’uomo, un gigantesco balzo per l’umanità».



Se assunta metaforicamente, questa frase, pronunciata da Neil Armstrong quando mise piede sulla Luna, può riassumere generalmente ogni piccola evoluzione in ogni settore.

Così come l’operazione di allunaggio, che costò agli Stati Uniti ben 25,4 miliardi di dollari, così anche il trading online rappresenta un gigantesco balzo per l’umanità: non per avvicinare la Luna, stavolta, ma per accorciare le distanze che separa le persone comuni, come te o me, dai mercati finanziari.

La possibilità di investire il proprio denaro in Borsa sembra in apparenza un piccolo passo, quasi insignificante e a volte molto rischioso, ma si tratta di un’opportunità senza precedenti nella storia: la possibilità per chiunque di partecipare attivamente, ricavando profitti, all’economia globale.

Il primo passo per investire in Borsa

Investire in Borsa non è meno complesso di ammarare sulla Luna: si tratta di un’operazione semplice solo in apparenza. Infatti per non schiantarsi fragorosamente perdendo il proprio capitale sono necessarie conoscenze, preparazione, informazioni e tanta buona volontà.

Attualmente non esiste una letteratura scientifica sul trading online che sia immediata e di facile lettura anche ai principianti, motivo per cui un ammaraggio sicuro nel mondo dei mercati azionari è possibile solo rivolgendosi a guide specializzate che introducano efficacemente l’argomento e ti mettano in grado di muoverti con le tue sole forze.

Se stai cercando una guida su come iniziare ad investire in borsa, edilbroker.it, sito specializzato nel trading online, sarà la tua navicella Apollo personale: le sue guide e i suoi suggerimenti sono stati scritti da chi, di trading online, ne ha masticato per anni ed è riuscito a riscuotere un successo sufficiente a renderlo capace di divulgare informazioni utilissime a principianti e non.

Guida mia, dove mi stai portando?

Le guide al trading online sono caratterizzate da una certa immediatezza di linguaggio: il loro obiettivo è prendere informazioni specifiche e conoscenze complesse e metterle a disposizione anche di chi, di economia, non sa praticamente nulla.

Il loro focus principale è, ovviamente, sull’attività pratica, ovvero sul metterti in grado di fare trading online senza perdere più soldi di quanto non ne guadagni, quindi non c’è da stupirti se ti consiglieranno di iscriverti ad un broker.

Non devi essere scettico: le guide non sono manifesti pubblicitari e iscriverti ad un broker non è un suicidio finanziario come molti vorrebbero farti credere: si tratta di piattaforme che svolgono l’attività di intermediari finanziari e che sono regolamentate per farlo.

Le autorità che in Europa si occupano di regolamentare i broker sono principalmente l’ESMA, la CySec e la Consob, motivo per cui se sei dinanzi ad un broker che è certificato anche solo da una di queste, puoi star sicuro che non si tratta di una truffa e che non verrai fregato.

Ho seguito i tuoi consigli, ma ora?

Se hai seguito i consigli di una guida ma ora non sai più che fare non devi assolutamente disperarti. Non ti ho consigliato edilbroker.it a caso: il sito, infatti, permette di commentare sotto ad ogni guida se sei in cerca di ulteriori consigli.

Ricorda, si tratta di un testo scritto da professionisti che hanno deciso di essere a disposizione degli utenti, motivo per cui non aver timore a porre loro le tue domande e i tuoi dubbi a patto che siano coerenti.

Per essere sicuri di non ripetervi o di poter ricevere le giuste informazioni potete tranquillamente consultare le domande poste da altri utenti come voi e controllare le risposte: a volte, infatti, questo può non solo esaudire la vostra curiosità ma, anche, darvi altre informazioni utili a riuscire a muovervi autonomamente nel mondo dei mercati azionari.