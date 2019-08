'Giornata nazionale dei Balneari', l'invito alle istituzioni

ROMA. Il Sindacato Italiano Balneari aderente alla Fipe/Confcommercio, maggiormente rappresentativo delle 30.000 imprese balneari del nostro Paese, domenica prossima 25 agosto, ha organizzato una grande giornata di mobilitazione della categoria, al fine di richiamare l’attenzione delle Istituzioni sul ruolo e la funzione della balneazione attrezzata italiana e per informare dettagliatamente l’opinione pubblica. In una lettera aperta ha quindi rivolto un invito ai parlamentari e ai rappresentanti delle istituzioni.

«Con la presente e compatibilmente con gli impegni che Le impone l’attuale situazione politica, La invitiamo a partecipare, al nostro fianco in uno delle migliaia di stabilimenti balneari aderenti alla nostra Organizzazione che in ogni regione faranno sentire tutta la propria determinazione e l’orgoglio della balneazione attrezzata italiana. Come Lei ben conosce, il nostro è un settore strategico non solo per la nostra economia, ma anche per la storia del Paese.

Per l’Enit il turismo rappresenta il 13,2% del PIL e il 14,9 % dell’occupazione del nostro Paese e la vacanza balneare con il 42% delle presenze continua ad essere quella prevalente. Anche la recente Indagine sul turismo internazionale della Banca d’Italia pubblicata lo scorso 18 giugno ha evidenziato che “le vacanze balneari (9,8 milioni di viaggiatori e 6,5 miliardi di entrate), hanno contribuito fortemente alla crescita delle entrate da turismo internazionale nel 2018”. I nostri stabilimenti balneari da oltre un secolo contribuiscono in maniera determinante all’offerta turistica del Paese.

Siamo 30.000 imprese, (oltre il 93% è a carattere familiare, mentre sono più di 100.000 gli addetti diretti), che forniscono i servizi di spiaggia per la soddisfazione dei clienti italiani e stranieri, la balneazione attrezzata italiana, così come riconosciuto da tutti, rappresenta oggi l’elemento caratteristico del ‘Made in Italy’. Le saremmo grati se volesse accettare il nostro invito come gradito ospite nella “Giornata nazionale dei Balneari Italiani” per conoscerci meglio e per chiarire ed illustrare i problemi del nostro settore».