TERMOLI. Grande attesa per l'avvio della inedita tre giorni della Sagra del pesce, che quest'anno, con le associazioni San Basso 7.0 e Aqva 42, renderà il porto di Termoli protagonista della seconda metà della settimana che concluderà, di fatto e per molti, le ferie estive. Da stasera a sabato notte, oltre i fuochi d'artificio che seguiremo in diretta Facebook come da alcuni anni a questa parte, saranno migliaia le persone che assieperanno il piazzale dei pescatori, per degustare la triplice offerta gastronomica.

Si parte stasera con una novità che sa di tradizione, ossia la sagra dù scescille, un piatto tipico termolese, improntata e preparata rigorosamente all'antica ricetta di zia Vittoria.

I biglietti si possono acquistare anche all'infopoint della Torretta Belvedere, aperto dalle 18 a mezzanotte.