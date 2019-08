Medici indagati al San Timoteo, «Stesse tutele legali ed assicurative per entrambi»

TERMOLI. Di dominio pubblico l'inchiesta coi due medici dell'ospedale di Termoli indagati per la morte del 38enne Antonio Di Vito, l'ex sindacalista della Fimmg-118 Giancarlo Totaro si appella sull'equo trattamento dei due colleghi da parte dell'Asrem, a loro tutela.

«I medici del 118 che lavorano in Pronto soccorso devono avere le stesse tutele legali ed assicurative e con le stesse modalità previste per i medici dipendenti ospedalieri. In considerazione dell'accadimento di questi giorni che riguarda il doloroso decesso di un giovane di 38 anni presso l'ospedale di Termoli e che vede interessati due medici, uno strutturato dipendente e l'altro del "118", si invita e sollecita l'Asrem a non usare due pesi e due misure per i medici che svolgevano lo stesso servizio svolto presso il Pronto soccorso e assicurare le stesse tutele legali ed assicurative ad entrambi i medici.

I medici del 118 devono avere le stesse medesime tutele legali e assicurative dei medici dipendenti mentre svolgono il servizio in ospedale presso i Pronto soccorsi. E' un principio di uguaglianza, costituzionalmente previsto, inalienabile per tutti i cittadini italiani e quindi valido anche per i medici che svolgono il medesimo servizio pubblico: stessi doveri e uguali diritti».