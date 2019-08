TERMOLI. Dopo San Basso e Ferragosto, la Sagra del pesce chiude il trittico di feste agostane a Termoli e su questa manifestazione, ogni anno, l’attenzione è sempre crescente, anche se non c’è più la suggestiva immagine della grande ‘sartagna’ al porto.

Ma da quanti anni si svolge questa sagra?

Quella che ha preso il via ieri e si concluderà domani è la 63esima edizione.

La prima fu organizzata nell’agosto del 1957.

Tra coloro che hanno assistito a tutte le edizioni c’è il cavaliere Peppino Marinucci.

Vi mostriamo anche una foto di quella sagra targata 1957. Come e a chi venne in mente Peppino di fare a Termoli la sagra del Pesce?

"L’anno precedente (1956, ndr) alcuni armatori termolesi si recarono a Camogli e assistettero a questa Sagra del pesce, videro come era stata organizzata e anche lì c’era la nostra classica grande “Sartagne”, con il pesce che veniva immerso nell'olio che bolliva in quella padellona; tornarono a Termoli, chiamarono a raccolta tutti gli altri armatori e alcuni marinai - allora Termoli aveva una flottiglia di circa trenta imbarcazioni addette alla pesca - fecero la riunione e alla fine decisero che anche a Termoli ci sarebbe stata la Sagra del Pesce.

Fu così che l'anno successivo a conclusione dell'Estate 1957, Termoli ebbe la sua prima edizione della "Sagra del Pesce".

Come vi eravate organizzati per il pescato?

"Allora ogni armatore per la Sagra regalava chi una, chi due o anche tre casse di pescato, gli stessi armatori e qualche marinaio poi si riunirono all'interno del Mercato Ittico e si misero a pulire il pesce che poi sarebbe stato fritto, dopo questa operazione il pesce preparato e infarinato era pronto per essere fritto e dato alle persone che erano accorse alla festa; certo al tempo non c'erano masse di persone come accade oggi, era più che altro una festa per la gente di mare termolese e mezzi per portare a Termoli la folla non ce n’erano, però era ed è stata da allora sempre più un crescendo negli anni a seguire. Una grande festa per il popolo termolese e oggi con la modernità sempre più di massa".

Abbiamo visto che quest'anno ci sono delle novità: la vecchia e inossidabile Sartagne oggi a riposo, la triglia illuminata che si metteva durante la sagra sul belvedere. Chiediamo a Peppino: oggi sarebbe impensabile riprendere la tradizione friggendo di nuovo dentro A' Sartagne?

"Proprio a Camogli da dove Termoli si è ispirata per la sagra hanno aggiunto un tocco di tecnologia: hanno riprodotto una Sartagna formato gigante e classico, al cui interno inserire delle serpentine elettriche che fanno bollire l'olio in poco tempo, poi il pesce da friggere viene immerso tramite dei cestelli bucati, come quelli che si usano mettere nelle friggitrici normali e si aspetta che sia pronto per essere estratto e venduto alla gente; l’unico problema è che per ogni frittura o quantomeno di frequente, l'olio andrebbe cambiato e ci sono tempi di attesa un po' più lunghi, mentre come si fa adesso, con le friggitrici moderne, c'è più praticità e meno tempo impiegato per il cambio di olio. Comunque so che ci stanno pensando e chissà che non si possa trovare il sistema di fare così anche a Termoli per una prossima edizione della Sagra del pesce”.