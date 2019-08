TERMOLI. Purtroppo le repentine mutazioni climatiche di ieri sera avvenute intorno alle 19 hanno frenato un po' la possibile venuta di tanta altra gente alla prima serata della tre giorni della Sagra del pesce 2019, organizzata dalle associazioni San Basso 7.0 e Aqva 42, con il patrocinio del Comune di Termoli e dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo.

Prima serata, quella di giovedì 22 agosto, con un piatto “finto” povero, ma sempre molto nutriente e gustoso: 'U Scescille" che ieri sera le tante donne hanno preparato e cucinato pubblicamente grazie all'antica ricetta di Zia Vittoria alla quale si sono ispirate.

E’ stato riprodotto l'autentico “Scescille termelese”, sapore delle polpette tradizionale, morbide, gustose, ingredienti giusti per non parlare del sughetto ciliegina sulla torta: abbiamo visto una famiglia del Nord fare con il pane una gustosa scarpetta, magari non proprio da galateo, ma segnale inequivocabile della bontà delle polpette cosiddette cacio e uova.

Comunque, nonostante il vento potesse disturbare un po', si stava freschi, e poi i presenti sono stati allietati da un gruppo salentino che ha proposto delle belli e coinvolgenti ritmi di Pizzica, Tarante e Tarantelle varie come colonna sonora della serata.

Altra novità, vicino al palco - e saranno lì per tutte e tre le serate - un paio di marinai: noi abbiamo ascoltato Lorenzo di Palma, che ci ha raccontato della piccola imbarcazione presente, che si chiama Diomedea, che ha oltre 100 anni ed è stato il primo autentico traghetto che faceva la spola tra Tremiti e Termoli, e che permetteva agli isolani di venire sul continente a fare provviste di ogni genere per gli abitanti dell'arcipelago tremitese; ci ha spiegato poi come si crea una rete da pesca, come si ripara in caso di strappi, e ci ha mostrato alcuni oggetti appartenenti alla barca presente, davvero pezzi di storia e da museo.

Bilancio della prima serata più che positivo dunque, nonostante qualche imprevisto legato alle condizioni climatiche.

Stasera secondo appuntamento con pasta al sugo di cicale e per secondo totani coi piselli.

Buon appetito!