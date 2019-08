CAMPOMARINO LIDO. Se a Ferragosto le presenze non si contano, la settimana che precede l’ultimo pieno fine settimana di agosto è stato contrassegnato da tantissimi turisti a Campomarino Lido.

Bilancio positivo per lo street food in piazza Aldo Moro, dal 16 al 19 agosto.

«Soprattutto, i giorni 19 e 20 agosto sono state serate di grandi esibizioni al Comune di Campomarino, la prima sera a ritmo di disco music con radio Rds che ha aperto la serata con dj Alex latino e a seguire DJ Eddy, dj -set Claudio Guerrino e dj-set 'O Zulu' – ci ha riferito l’assessore al Turismo Michele D’Egidio - la novità è stata che per la prima volta a Campomarino Lido è stata trasferita una grande discoteca all'aperto in spiaggia con fiumi di ragazzi che si sono scatenati a ballare. E ancora grandi presenze a Campomarino in piazza Wojtyla per il gran Galà di Magia e Illusionismo, con l'esibizione di illusionisti provenienti da varie parti d'Italia che hanno incantato e stupito non solo i più piccoli ma anche i grandi con le Magie d'estate tour, facendo restare tutti a bocca aperta. E che dire, le presenze si contano da sole».