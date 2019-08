Sagra del pesce, 1.610 chili di prodotto ittico sbarcati al porto di Termoli

TERMOLI. Sono rientrati intorno alla mezzanotte le tre imbarcazioni che sono uscite in deroga ministeriale per 36 ore, per pescare il prodotto ittico e permettere agli organizzatori di svolgere la Sagra del pesce.

Al mercato ittico questa notte sono stati sbarcati e certificati da Luigi Padre, Nuovo Silicio e Ciccillo Albatros circa 1.610 chili di pescato, che le 30 donne dell’organizzazione di San Basso 7.0 e Aqva 42 hanno già cominciato a selezionare e pulire.