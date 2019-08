Paola Comin su Rai 1: «A Termoli un evento sui 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi»

TERMOLI. Potrebbe essere una vera bomba, la notizia che abbiamo colto nella edizione odierna del programma del pomeriggio estivo di Rai Uno, "Io e Te", condotta da Pierluigi Diaco.

In un segmento dedicato alla memoria di Alberto Sordi, ospite in studio la storica agente Paola Comin, che abbiamo avuto modo di apprezzare per cortesia nel soggiorno di Lino Banfi a Termoli, ha lanciato l'idea di far diventare Termoli Città del Sud e realizzare nella nostra città, poiché il mitico Albertone nazionale amava il Mezzogiorno, una rassegna sui 100 anni dalla nascita del celeberrimo attore.

Che dire, una vetrina clamorosa.

A conferma della clamorosa indiscrezione avuta oggi in diretta nazionale, il sindaci di Termoli Francesco Roberti ci ha confermato che la macchina è partita: «Stiamo lavorando su un progetto ambizioso da poter presentare l'anno prossimo per il centenario dalla nascita del grandissimo Alberto Sordi».