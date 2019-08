La rivolta social sulla crisi idrica, “Grazie Molise Acque: 10 e lode”

GUGLIONESI. Molise acque e disagi. Un binomio perfetto in questa calda estate.

Cittadini infervorati perché, di punto in bianco, l’acqua è stata chiusa a causa di una rottura dell'elettropompa installata presso l'impianto di sollevamento di Guglionesi.

Disagi che, in una calda estate come questa, non dovrebbero esserci. Comunicazioni poco tempestive che non permettono ai cittadini di fare il “carico" d'acqua, per permetter loro, almeno, di lavarsi a pezzi, di avere un po' d'acqua da utilizzare per le faccende domestiche.

Disagi anche per le amministrazioni comunali, che devono fronteggiare emergenze in tempo reale.

In tanti pensano che le comunicazioni ai comuni dovrebbero esser più tempestive e soprattutto che si dovrebbe intervenire per mettere mano alle infrastrutture idriche, ormai troppo vulnerabili.

La gente si lamenta, residenti e turisti. Tutti inclusi.

È tempo di conserva, le ferie sono finite: l'acqua è un bene primario ed essenziale per la vita di ogni essere umano.

«Hanno tolto l'acqua, di nuovo- commentano sui vari gruppi dei paesi coinvolti- speriamo almeno che per questa mancanza, ci venga stornato il prezzo in bolletta». Abbiamo i nostri dubbi, ma il pensiero è un po' di tutti, nessuno escluso.

Garantire almeno qualche ora. Le ore più calde. Macché, dal comunicato si evince che “il ripristino, la riparazione non si sa quando verrà ultimata” per questo si parla di sabato 24 agosto. 24 ore no stop senz'acqua.

“Grazie Molise Acque. 10 e lode”, il commento più bello!