​Primo incontro del gruppo di lavoro dei comitati termolesi sulla Sanità

TERMOLI. Si è tenuto oggi, nei locali della chiesa Sacro Cuore di Termoli, il primo incontro tra i componenti designati dai comitati cittadini “San Timoteo”, “Voglio nascere a Termoli” e “Audit civico - Bene Comune”, per muovere i primi passi verso l’ideazione di una proposta per la riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale.



La stesura del documento, che sarà condiviso e sviluppato con tutti i comitati regionali, parte da un unico e chiaro presupposto: il diritto alla salute del cittadino. Una situazione, secondo i comitati, in continuo peggioramento e che trova le sue cause e le relative conseguenze nell’ingiustificata assenza delle istituzioni in questa complessa situazione che sta vivendo il Basso Molise. Una chiara presa di posizione, che vuole portare la voce dei cittadini al tavolo dei lavori per la riorganizzazione della Sanità. Un voce che lamenta inadeguatezze sanitarie e richiama l’attenzione verso una sensazione di abbandono che la popolazione fatica a scrollarsi di dosso.

Uno stato che provoca frustrazione e rabbia. Le quali, nascono da una precisa richiesta di cambiamento. Lo stesso che, i rappresentati dei comitati regionali, vogliono ottenere con la stesura di questo documento. Riportando all’attenzione degli addetti ai lavori, tutte le problematiche del Sistema Sanitario attuale e presentando delle soluzioni valide per un suo miglioramento.